İzmit'te Sigara Çalan Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmit'te Sigara Çalan Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İzmit\'te Sigara Çalan Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan sigara paketini çalan 18 yaşından küçük olduğu düşünülen gençlerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf, sigara içme yaşının düşmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

13.08.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu düşünülen bir gencin iş yeri önüne bırakılan sigara paketini çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyince hem şaşıran hem de üzülen esnaf, "Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik. Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü" dedi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne bırakılan sigaranın yerinde olmadığını fark eden esnaf, merak ederek güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, yaşları 18 yaşından küçük olduğu değerlendiren 2 gençten birinin parfüm dükkana girdiğini, diğerinin de iş yeri önündeki sigara paketini çalarak hızla uzaklaştığını gören esnaf Ramazan Topal, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü"

Bölgede zaman zaman hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Ramazan Topal, "Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik. Küçük yaştaki çocuklar sigara içmeye başladı. Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü. Ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"Bugün sigarayı almak için hırsızlık yapıyorsa yarın daha farklı hırsızlık yapabilir"

Ramazan Topal, sözlerine şöyle devam etti:

"18 yaşından küçüklere sigara satışının yasak olması çok güzel bir şey ancak çocuklar sokakta geçen insanlardan veya mağazanın önünden sigara çalmaya başladı. Ailelerin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Sigara içme yaşının 10-15'e kadar düşmesi çok kötü bir durum. Bununla ilgili ailelerin daha dikkatli olması gerekiyor. Belki izleyenler, 'Bir paket sigaradan ne olur?' diye yorum yapacaklardır ama bugün sigarayı almak için hırsızlık yapıyorsa yarın daha farklı hırsızlık yapabilir. Böylece çocuğun ahlakı, toplumun ahlakı bozulacak. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Sigara Çalan Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit'te Sigara Çalan Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement