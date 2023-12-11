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İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İznik-Adapazarı yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bir tırla çarpışarak sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
11.12.2023 - 21:45,
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Otomobil, iki tırın arasında kağıt gibi ezildi: 1 ölü

BURSA - İznik-Adapazarı yolunda otomobil iki tırın arasında sıkıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Olay, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Alaattin Gür idaresindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle tıra çarptı. Otomobil, tırı yolda sürüklerken seyir halinde olan diğer tır ile arasında sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Alaattin Gür araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışan diğer yaralı sürücü ise sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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