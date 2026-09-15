İznik Gölü'nde ölen matematik öğretmeni Yalova Çiftlikköy'de defnedildi - Son Dakika
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İznik Gölü'nde ölen matematik öğretmeni Yalova Çiftlikköy'de defnedildi

İznik Gölü\'nde ölen matematik öğretmeni Yalova Çiftlikköy\'de defnedildi
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Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşılmasının ardından memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde toprağa verildi. Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan İlhan Algınkaplan'dan dün yaklaşık 12 saat haber alınamaması üzerine Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. Deniz polisi tarafından sahilden yaklaşık 50 metre açıkta cansız bedeni bulunan Algınkaplan'ın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İlhan Algınkaplan için Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Algınkaplan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Algınkaplan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, İznik Gölü, 3. Sayfa, Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik Gölü'nde ölen matematik öğretmeni Yalova Çiftlikköy'de defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü'nde ölen matematik öğretmeni Yalova Çiftlikköy'de defnedildi - Son Dakika
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