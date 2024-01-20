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İznik Gölü'ndeki Müşküle Kayası'ndan çıkan figürler sosyal medyada rekor kırıyor - Son Dakika
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İznik Gölü'ndeki Müşküle Kayası'ndan çıkan figürler sosyal medyada rekor kırıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsünde ortaya çıkan kurukafa, aslan ve maymun figürleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fotoğraf, paylaşım rekorları kırarak hızla yayılıyor.

İznik Gölü\'ndeki Müşküle Kayası\'ndan çıkan figürler sosyal medyada rekor kırıyor
20.01.2024 - 09:11,
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Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren figürler dikkat çekiyor. Kurukafa, aslan ve maymuna benzetilen figürler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Köyü'nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk bakışta kaya ve suya yansıyan görüntüsü olarak anlaşılan fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı. Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İznik Gölü'ndeki Müşküle Kayası'ndan çıkan figürler sosyal medyada rekor kırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik Gölü'ndeki Müşküle Kayası'ndan çıkan figürler sosyal medyada rekor kırıyor - Son Dakika
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