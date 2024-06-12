İznik'te 31 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde 31 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık ve tehdit gibi 31 ayrı suçtan aranan H.M.A'yi (25) takibe alan ekipler, şüphelinin babasının evinde saklandığını öğrendi. Şüpheliye yönelik operasyon yapan ekipler, H.M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA