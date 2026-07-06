İznik'te Çöp Tesisi Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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İznik'te Çöp Tesisi Yangını Ormana Sıçradı

İznik\'te Çöp Tesisi Yangını Ormana Sıçradı
06.07.2026 18:58
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İznik'te çöp depolama tesisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı; ekipler ve çiftçiler mücadele ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki orman ve makilik alana sıçradı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler seferber olurken, çiftçiler de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki orman ve makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için karadan yoğun mücadele yürütülürken, tarlalarını ve ormanlarını korumak isteyen çiftçiler de traktörleriyle ekiplere destek verdi. Bazı çiftçiler su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılırken, bazıları ise traktörleriyle su taşıdı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri, peş peşe gerçekleştirdikleri sortilerle alevlerin ilerleyişini durdurmak için kritik noktalara su bıraktı. Karadan yürütülen yoğun çalışmalara havadan verilen destek, ekiplerin müdahalesini önemli ölçüde güçlendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ormana, İznik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik'te Çöp Tesisi Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika

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