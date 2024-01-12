İznik\'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki 34 RH 5356 plakalı Duster otomobil, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Salih K. yönetimindeki 16 VK 970 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeden dönüyorlarmış

Diğer yandan, 16 VK 970 plakalı otomobil sürücüsü Salih K. ile eşinin Trabzon'dan babasının cenazesinden geldiği öğrenilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. - BURSA