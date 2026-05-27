İznik'te Motosiklet ve Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep U. idaresindeki 06 BOZ 388 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet B. idaresindeki 16 BKG 688 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet B. ile Bahar A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - BURSA