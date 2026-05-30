İznik'te Otomobil Tarlaya Uçtu
İznik'te Otomobil Tarlaya Uçtu

30.05.2026 09:50
İznik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. İznik'ten Yenişehir'e seyir halinde olan 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan zeytin tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan Fatma A., Mahmut A., Ahmet A. ve Rua A., yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Mahar A., kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

