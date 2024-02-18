İznik'te Roma dönemine ait kaya mezarlığına asit saldırısı - Son Dakika
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İznik'te Roma dönemine ait kaya mezarlığına asit saldırısı

İznik\'te Roma dönemine ait kaya mezarlığına asit saldırısı

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Çamlıca Mahallesi'nde 3 şüpheli, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığını eritmek için 7 kilo asit döktü. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi ve şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.02.2024 22:40
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Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi'nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İznik'te Roma dönemine ait kaya mezarlığına asit saldırısı - Son Dakika
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