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İznik'te yaşlı adamın evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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İznik'te yaşlı adamın evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İznik'in Tacir Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşlı bir adamın evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kısa sürede müdahale edilerek faciaya engel olundu.

İznik\'te yaşlı adamın evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
11.12.2023 - 23:10,
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İznik'te yaşlı adamın evinde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, İznik'in Tacir Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Sabri K. (71) evinde otururken oturma odasında bulunan prizden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Sabri K. alevlerin çıktığını görünce durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı arazöz sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kısa sürede söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İznik'te yaşlı adamın evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'te yaşlı adamın evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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