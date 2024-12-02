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JAK Timleri'nden Kayak Merkezinde Tatbikat

JAK Timleri\'nden Kayak Merkezinde Tatbikat

Jandarma Arama Kurtarma timleri, Erzincan Ergan Dağı'nda kış sporları tatbikatı düzenledi.

02.12.2024 12:33
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Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği tatbikat ile nefes kesti.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde 2024-2025 yılı kayak sezonu emniyet tedbirleri kapsamında, emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarına müdahalede hareket tarzlarının yerinde görülmesi amacıyla tatbikat düzenleyen JAK Timleri güven tazeledi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikata JAK Timi, Arama/Kurtarma köpek unsuru ile UMKE ekipleri katıldı.

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoda ekipler telesiyejde mahsur kalan vatandaşı ve arazide kaybolarak mahsur kalan, yaralanan vatandaşı kurtardı. Tatbikatta yaralıların hızla ve koordineli bir şekilde sağlık kuruluşuna sevkleri sağlandı.

Tatbikat ile Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarını en aza indirmek amaçlanırken, öte yandan Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinin güvenli kayak merkezi olması konusunda tüm çalışmalara hassasiyetle devam ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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