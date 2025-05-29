Jandarma 1.7 Ton Mühürsüz Et Ele Geçirdi

jandarma ekipleri Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine giden bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti. Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti. - ŞANLIURFA