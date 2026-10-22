Vurulan Eşref Saral\'dan açıklama var! Tüm Türkiye\'den özür diledi

5 kurşunla yaralandığı silahlı saldırının ardından Eşref Kemal Saral'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Geçmişteki davranışlarını değerlendiren Saral, hatalarını kabul ederek Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlardan helallik istedi.

SİLAHLI KAVGADA 5 KURŞUNLA YARALANMIŞTI

Trabzon'un Of ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı saldırıda Eşref Kemal Saral, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Saral, olayın ardından bu kez yayımladığı özür mesajıyla dikkat çekti. Yaşadıklarının ardından geçmişteki tutum ve davranışlarını değerlendiren Saral, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğu dönemlerde sergilediği bazı davranışların yanlış olduğunu kabul etti.

"İYİ NİYETLERİNİ İSTİSMAR ETTİM"

Eşref Kemal Saral, açıklamasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı misafirperverliğe değindi. Bölge halkının kendisine gösterdiği yakınlıktan dolayı yanlış bir rahatlığa kapıldığını belirten Saral, şu ifadeleri kullandı: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bir vesileyle gittim. Bölge halkından gördüğüm sıcak ilgi, alaka ve misafirperverliğin verdiği rahatlıkla yanlış davranışlarda bulunduğumun farkına vardım. Bu süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının iyi niyetini, misafirperverliğini ve duygularını istismar ettiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda, ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan insanları da üzecek ve rahatsız edecek beyan ve davranışlar sergilediğimin de farkına vardım. Yaptığım hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Başta soyadını taşıdığım ailem olmak üzere, üzdüğüm kırdığım; doğusuyla batısıyla tüm memleketimin insanlarından içtenlikle özür diliyorum. Ayrıca, bundan böyle sosyal medya kullanmayacağımı da kamuoyuna bildiriyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla selamlarımı sunuyorum. Lütfen hakkınızı helal edin."