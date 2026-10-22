Konferans Ligi\'nde Hearts\'ı ağırlayan Trabzonspor\'un ilk 11\'i belli oldu

Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoç ekibi Hearts'ı Papara Park'ta saat 19.45'te konuk ediyor. Bordo-mavililer mücadeleye Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo ve Dju'dan oluşan ilk 11 ile çıkacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.
MAÇ SAAT 19.45'TE
Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Mücadeleyi TRT 1 canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju.
Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Fagan-Walcott, Mato.
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