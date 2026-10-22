Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

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Konferans Ligi\'nde Hearts\'ı ağırlayan Trabzonspor\'un ilk 11\'i belli oldu
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoç ekibi Hearts'ı Papara Park'ta saat 19.45'te konuk ediyor. Bordo-mavililer mücadeleye Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo ve Dju'dan oluşan ilk 11 ile çıkacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

MAÇ SAAT 19.45'TE

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Mücadeleyi TRT 1 canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju.

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Fagan-Walcott, Mato.

UEFA Konferans LigiTrabzonsporPapara ParkKonferansHeartsFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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