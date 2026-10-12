Jandarma, Adana Sarıçam\'da DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheliyi gözaltına aldı

Jandarma, Adana Sarıçam'da DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi. DEAŞ üyeliğinden arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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