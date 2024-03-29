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Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor

AKSARAY - Aksaray'da Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapan jandarma kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde hem havadan hem de karadan denetimler sürerken, Cayrokopter ile havadan denetim yapan ekipler sürücü kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit edip cezai işlem uyguluyor. Uygulama, karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında olmak üzere belirli saat aralıklarıyla gün boyu devam ederken, kural ihlalleri tespit edilen araç plakaları uygulama noktalarına bildiriliyor. Uygulama noktalarında ekiplerce durdurulan sürücüler genel kontrollerden geçirilerek kural ihlali çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların seyahatlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri başta olmak üzere, cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, geçme kuralları, yanlış duraklama ve park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kurallar denetleniyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi.