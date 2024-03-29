Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor
AKSARAY - Aksaray'da Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapan jandarma kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde hem havadan hem de karadan denetimler sürerken, Cayrokopter ile havadan denetim yapan ekipler sürücü kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit edip cezai işlem uyguluyor. Uygulama, karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında olmak üzere belirli saat aralıklarıyla gün boyu devam ederken, kural ihlalleri tespit edilen araç plakaları uygulama noktalarına bildiriliyor. Uygulama noktalarında ekiplerce durdurulan sürücüler genel kontrollerden geçirilerek kural ihlali çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların seyahatlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri başta olmak üzere, cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, geçme kuralları, yanlış duraklama ve park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kurallar denetleniyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmeler, okul çevreleri ve parklar incelendi. 362 şüpheli sorgulanırken, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa'da bir villada çıkan yangında Mustafa Şentürk hayatını kaybederken, Ali Vurgun ağır yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirirken, villanın içi oda oda görüntülendi. İncelemeler sonucunda villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Yangının çıkış sebebi ve ölüm sebebiyle ilgili cinayet masası dedektiflerinin araştırması devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 'Gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve sayıştay denetçisi de dahil olmak üzere 4 FETÖ üyesi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İngiltere'de bir köpek, yaralı sahibiyle birlikte gelgit nedeniyle mahsur kaldı. Sahibiyle birlikte kayalıklarda mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından bulunmasına rağmen kurtarılamadı. Sahibi helikopterle hastaneye kaldırılırken, köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Ancak köpek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, birçok kişinin büyük üzüntü duymasına neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?