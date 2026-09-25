Jandarma, cezaevinden firar eden 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Ankara'da 10 gün önce cezaevinden firar eden ve işlediği uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan Açık Cezaevi'nden 10 gün önce firar eden R.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İcra edilen çalışmalarda saklandığı yer tespit edilen zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.