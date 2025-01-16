Jandarma'dan Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma'dan Kaçak Silah Operasyonu

Tokat'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve tütün ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarmadan kaçak silah ve tütün çetesine büyük darbe

TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Zile'de düzenlediği operasyonda çok sayıda yasa dışı silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirdi, 19 şüpheli gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesi, yasa dışı silah imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen planlı operasyonla, 19 şüpheli şahsa yönelik olarak 29 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 29 bin 200 adet tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 110 tabanca kapak takımı, 45 tabanca gövdesi ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ayrıca 3 adet seri numara basımında kullanılan harf damga seti de bulundu. Operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 adet av tüfeği, 255 adet uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 adet kılıç, 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 adet dolu makaron da ele geçirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu. Operasyona ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Tokat, Zile, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma'dan Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.