Jandarma'dan Kaçak Silah Operasyonu

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Jandarmadan kaçak silah ve tütün çetesine büyük darbe

TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Zile'de düzenlediği operasyonda çok sayıda yasa dışı silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirdi, 19 şüpheli gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesi, yasa dışı silah imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen planlı operasyonla, 19 şüpheli şahsa yönelik olarak 29 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 29 bin 200 adet tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 110 tabanca kapak takımı, 45 tabanca gövdesi ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ayrıca 3 adet seri numara basımında kullanılan harf damga seti de bulundu. Operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 adet av tüfeği, 255 adet uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 adet kılıç, 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 adet dolu makaron da ele geçirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu. Operasyona ilişkin soruşturma ise devam ediyor.