Jandarma'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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Jandarma'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı

Jandarma\'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı
29.05.2025 11:22
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Didim'de jandarma ekipleri, orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri orman yangınlarına dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bölgede nüfusun artması ve yangınların önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, ziyaretçileri "Her Şey Elimizde" mottosuyla ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı uygulamada çocuklara da Türk bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı - Son Dakika

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