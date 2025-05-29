Jandarma\'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı

Aydın'ın Didim ilçesinde uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri orman yangınlarına dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bölgede nüfusun artması ve yangınların önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, ziyaretçileri "Her Şey Elimizde" mottosuyla ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı uygulamada çocuklara da Türk bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN