Jandarma\'dan Sürücülere Bayram İkramı

20.03.2026 12:25
İzmir'de jandarma, bayramda sürücülere şeker ikram ederek trafik güvenliğini sağladı.

İzmir'de Çeşme otoyol gişelerinde jandarma ekipleri durdurdukları sürücülere şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun artması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Otoyol Jandarma ekibi, bir yandan sürücülerin güvenliğini sağlarken diğer yandan da bayramın manevi atmosferini yollara taşıdı. Çeşme otoyol gişelerde durdurulan araç sürücüleriyle kısa süreli sohbet eden jandarma personeli, bayram tebriğinde bulunarak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülerden teşekkür

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade eden sürücüler, hem yapılan denetimlerin hem de ikram edilen şekerlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bayram yolculuğunda karşılaştıkları bu sıcak yaklaşımın moral verdiğini dile getiren vatandaşlar, uygulamanın örnek olduğunu söyledi.

Trafik güvenliği ön planda

Yetkililer, bayram süresince sürücülerin trafik kurallarına uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve uzun yola çıkmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyarılarını yineledi. Jandarmanın, bayram boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
Advertisement
