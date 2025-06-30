Jandarma, Erzurum\'da Huzur Sağlıyor

Erzurum'da jandarma ekipleri son günlerde ilçelerde düzenlenen etkinlikte huzur ve asayişi sağlamak için görev alıyor.

Erzurum ili Çat ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Çat Geleneksel At Yarışları Şenliği" kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Erzurum ilinden ve ilçelerinden gelen vatandaşların izlediği yarışmada, Jandarma personeli tarafından etkinliğin huzur ve güven içinde tamamlanması sağladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM