Jandarma, Gaziantep Nurdağı\'nda izinsiz define kazısı yapan 4 şahsı suçüstü yakaladı

Jandarma, Gaziantep Nurdağı'nda izinsiz define kazısı yapan 4 şahsı suçüstü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların kullandığı kazı malzemelerine el konuldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Y.B., S.A., Y.G. ve H.G. isimli 4 şüpheli suçta kullandıkları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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