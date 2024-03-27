Jandarma Genel Komutanı Muş\'ta Denetim ve İncelemelerde Bulundu

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bazı denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Arif Çetin, Valilik ziyaretinde Muş Valisi Avni Çakır tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Çetin, daha sonra Vali Çakır ile makamında görüştü.

Denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, valilik ziyareti sonrasında Vali Çakır ile birlikte İstasyon Caddesi'nde esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi. İkili daha sonra Terör Mağdurları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ederek, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Burada bir konuşma yapan Vali Çakır, şehitliğin yüce bir makam olduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kucaklayıcı yapısıyla şehidine, gazisine her zaman sahip çıktı. Şehitlik çok yüce bir makamdır. Bu cennet vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve afiyetler diliyorum" dedi.

Orgeneral Çetin ve Vali Çakır'a, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti. - MUŞ