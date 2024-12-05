Jandarma, kasten yaralama hükümlüsünü yakaladı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kasten adam yaralama suçundan hakkına 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR