Jandarma Komandolarından Gerçekçi Tatbikat - Son Dakika
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Jandarma Komandolarından Gerçekçi Tatbikat

Jandarma Komandolarından Gerçekçi Tatbikat
11.06.2025 17:26
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Tekirdağ'da jandarma 186. yıl dönümünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen temsili operasyon tatbikatı, adeta gerçek bir rehine krizi yaşanıyormuş gibi sahnelendi.

Senaryo değil, adeta sinema filmi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü anlamlı ve aksiyon dolu bir tatbikatla kutladı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği metruk bir binada rehine alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Komandolar nefes aldırmadı: Rehine sağ salim kurtarıldı

Senaryo kapsamında, metruk bir binada saklanan silahlı şahıs tarafından rehin alınan bir kişi için alarm verildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden jandarma komandoları, eğitimli operasyon köpekleri eşliğinde binayı kuşattı. Binaya eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, rehin tutulan vatandaşı sağ salim kurtarırken, zanlıyı da kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Tatbikat değil, adeta mesaj: "Hazırız"

Komandoların disiplinli ve koordineli çalışmasına hayran bırakırken, eylem planı, iletişim trafiği ve zamanlamasıyla dikkat çeken tatbikatla, jandarma teşkilatı "Her an her şartta göreve hazırız" mesajı verdi. Eğitimli köpeklerin profesyonelliği de özellikle takdir topladı.

Komandolardan tam isabetli gözdağı

Tatbikatın sonunda ekipler, rehinenin tahliyesi, zanlının etkisiz hale getirilmesi ve binanın güvenli hale getirilmesini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği bir terör tehdidine karşı gerçekleştirilen müdahale, hem taktik hem de teknik açıdan göz doldurdu. Komandoların refleksleri, disiplinleri ve profesyonellikleriyle suça ve suçlulara verdikleri "Gözdağı" mesajı adeta tek kelimeyle özetlendi: "Her zaman hazırız!" - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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