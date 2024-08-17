Jandarma, Marmaris\'te 5 organizatör ve 27 düzensiz göçmeni yakaladı

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Düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye hız kesmeden devam eden jandarma ekipleri, Marmaris girişinde düzenledikleri operasyonda 5 organizatör şüphelisi ve 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan organizatörler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yapılan rutin kontroller sırasında, jandarma ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri ve art arda gelen 5 farklı aracı durdurdu. Yapılan denetimde, şoförlerin Türk vatandaşı, yolcuların ise belgeleri eksik yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler birbirleri ile bağlantılı olduklarını tespit ettikleri araçlardaki 27 düzensiz göçmen ile onları yasadışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planlayan 5 organizatör Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına aldı. 5 organizatör Jandarma merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerin yargı süreci devam ederken yakalanan 27 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. - MUĞLA