Jandarma Muğla\'da 22 bin 72 aracı denetledi, 233\'ü trafikten men edildi

Jandarma Muğla'da 22 bin 72 aracı denetledi, 233'ü trafikten men edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da Jandarma Trafik Timlerince 5-11 Ekim 2026'da yapılan denetimlerde 22 bin 72 araç kontrol edildi, bin 260 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 48 ehliyet geçici olarak geri alındı, 233 araç trafikten men edilirken 2 bin 344 sürücüye trafik eğitimi verildi.
Muğla'da Jandarma Trafik Timleri tarafından 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 72 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 260 sürücüye işlem yapıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 48 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 233 araç ise trafikten men edildi.
Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 344 sürücüye trafik eğitimi verildi.
Kaynak: İHA
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