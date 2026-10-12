Jandarma Muğla\'da 22 bin 72 aracı denetledi, 233\'ü trafikten men edildi

Muğla'da Jandarma Trafik Timleri tarafından 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 72 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 260 sürücüye işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 48 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 233 araç ise trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 344 sürücüye trafik eğitimi verildi.