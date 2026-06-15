Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
15.06.2026 17:41
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı nedeniyle Salihli'de kutlama düzenlendi. Kaymakam Güldoğan teşekkür etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve beraberindeki jandarma personeli, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, jandarma personeli tarafından Kaymakam Güldoğan'a günün anısına çiçek takdim edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ülkenin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Kaymakam Güldoğan, görevleri başındaki jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, teşkilatın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin huzur ve güvenliği için önemli görevler üstlenmeye devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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