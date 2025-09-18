Jandarma Patpat Bilgilendirmesi

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde "patpat" olarak bilinen tarım aracının yolcu taşımacılığında kullanılmaması için kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı köylerde tarım aracı olarak bilinen "patpat"ların yanlış kullanımına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla geniş çaplı bir bilgilendirme faaliyeti yürüttü. Trafik timleri tarafından yapılan devriye faaliyetlerinde hem yazılı materyaller dağıtıldı hem de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Barla, Bağören, Boyalı, Tepeli, Balkırı ve Yukarigökdere köylerinde düzenlenen önleyici kolluk devriyeleri sırasında "Patpat bir tarım aracıdır, yolcu taşıma aracı değildir" sloganıyla vatandaşlara 400 el broşürü dağıtıldı. Ayrıca köy kahvehaneleri, camiler ve umuma açık alanlara 20 bilgilendirici afiş asıldı. Jandarma ekipleri toplam 320 vatandaşa bire bir ulaşarak, patpatların yalnızca tarımsal faaliyetlerde kullanılabileceğini, yolcu taşımacılığında kullanılmasının ciddi riskler barındırdığını vurguladı. - ISPARTA