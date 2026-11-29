Jandarma, Şanlıurfa'da haklarında hapis cezası kesinleşen 2 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlüyü Eyyübiye ve Viranşehir'de düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Haklarında 8 yıl 4 ay ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Şanlıurfa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Eyyübiye ilçesinde Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aynı çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ise Viranşehir ilçesinde Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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