Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Aktaş ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde, huzurunuzdayız. Bizler; milletimizin bağrından çıkan, ay yıldızlı üniformasıyla vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde; karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde ve otoyollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır: Terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Jandarma; asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla; teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz".

Tören, Aktaş ve jandarma heyetinin hatıra fotoğrafının çektirmesinin ardından tamamlandı.