Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

14.06.2025 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Aktaş ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde, huzurunuzdayız. Bizler; milletimizin bağrından çıkan, ay yıldızlı üniformasıyla vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde; karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde ve otoyollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır: Terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Jandarma; asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla; teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz".

Tören, Aktaş ve jandarma heyetinin hatıra fotoğrafının çektirmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Aktaş, Anıtkabir, Jandarma, Jandarma, Güvenlik, Etkinlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yıl dönümüm dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.