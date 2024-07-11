Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Aksaray'da jandarmanın rutin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak tütünlere el konuldu.

11.07.2024 20:24
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Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın rutin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Kara yolunun 10. kilometresinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler tırın dorsesinde arama yatı. Yapılan aramada çuval ve kolilere gizlenmiş toplam 1 milyon 950 bin TL değerinde 2 ton 292 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak tütünlere el konuldu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi - Son Dakika

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