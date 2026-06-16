Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, Tırla Çarpışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, Tırla Çarpışarak Hayatını Kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, Tırla Çarpışarak Hayatını Kaybetti
16.06.2026 13:55
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Alaşehir'de nöbet çıkışı tırla çarpışan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, törenle uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nöbet çıkışı tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için, Manisa İl Jandarma Komutanlığında resmi tören düzenlendi. Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi törenin ardından memleketi Erzincan'a gönderildi.

Kaza dün saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. (43) idaresindeki 45 KA 9425 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak çarpıştı. Nöbetten çıktığı öğrenilen ve kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma personeline son görev

Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Erhan Güney, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, aynı zamanda Erzincanlı olan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın ailesi katıldı. Törende Tuğgeneral İlhan Şen ile Kaymakam Fatih Genel baba Bekir Pak'ı bir an olsun yalnız bırakmazken anne Arzu Pak ise gözyaşlarına boğuldu. Okunan duaların ardından Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi memleketi Erzincan'a gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, Tırla Çarpışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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