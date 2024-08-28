Jandarmadan 1 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan 1 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve çok sayıda kaçak sigara ile malzeme ele geçirildi.

28.08.2024 20:04
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Jandarmadan 1 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve çok sayıda kaçak sigara ile malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından okullar açılmadan önce okul çevresinde öğrencilere elektronik sigaraların satışına ve tespitine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri İli Melikgazi İlçesinde Kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretini yaptığı tespit edilen K.E. isimli şahısın Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, işyeri ve aracında KOM Şube Müdürlüğü, Çay, Tütün Köpek Unsurları ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyonda faturası ve bandrolü bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 26 adet elektronik sigara, bin 134 adet elektronik sigara kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 2. bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, K.E. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan 1 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan 1 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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