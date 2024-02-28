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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ'lı 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde 2 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. Şehir dışında ikamet ettiği belirlenen 1 şahsın da yakalanması için ekipler tarafından koordineli çalışma başlatıldı.