Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir

Geniş Video İzle

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınları ve anız yangınlarına karşı il genelinde alınan tedbirler kapsamında yoğun bir bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

13.08.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınları ve anız yangınlarına karşı il genelinde alınan tedbirler kapsamında yoğun bir bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle ormanlık alanlarda yapılan bu çalışmalarda, yangın riskini minimize etmek amacıyla drone destekli denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yangın tehlikesi oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunarak, orman yangınlarının ve anız yakmanın doğaya verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirme kapsamında, yangın çıkma riski olan bölgelerde ateş yakılmaması, anızların kontrollü şekilde bertaraf edilmesi ve olası bir yangın durumunda hızlı müdahale için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, orman yangınlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek, bu tür olayların önlenmesi için vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi. Jandarma, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, 3-sayfa, Çevre, Güvenlik, Orman Yangınları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 15:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement