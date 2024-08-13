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Jandarmadan orman ve anız yangınlarına karşı sıkı tedbir

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınları ve anız yangınlarına karşı il genelinde alınan tedbirler kapsamında yoğun bir bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle ormanlık alanlarda yapılan bu çalışmalarda, yangın riskini minimize etmek amacıyla drone destekli denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yangın tehlikesi oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunarak, orman yangınlarının ve anız yakmanın doğaya verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirme kapsamında, yangın çıkma riski olan bölgelerde ateş yakılmaması, anızların kontrollü şekilde bertaraf edilmesi ve olası bir yangın durumunda hızlı müdahale için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, orman yangınlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek, bu tür olayların önlenmesi için vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi. Jandarma, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.