Japonya\'da Dujuan Tayfunu\'nda can kaybı en az 9\'a yükseldi, 4 kişi aranıyor

Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9'a yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan ve birçok bölgede sel baskınları ile toprak kaymalarına yol açan Dujuan Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Chiba eyaletinde 3, Kanagawa eyaletinde 2 olmak üzere 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9'a yükseldi. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, en az 600 yapının Dujuan Tayfunu nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.

Dujuan Tayfunu Japonya'da hayatı felç etmişti

Pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu, ülkede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olmuştu. İbaraki, Chiba, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkileyen tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisine yol açan Dujuan Tayfunu nedeniyle en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.