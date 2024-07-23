Japonya'da düşen helikopterlerin enkazı bulundu

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Japonya'da askeri tatbikat sırasında çarpışarak düşen ve 8 askerin öldüğü 2 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) helikopterinin enkazı, kazadan 3 ay sonra bulundu.

Japonya'da 20 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait SH-60K tipi 2 helikopterin enkazına ulaşıldı. SDF'den yapılan açıklamada, 6 bin metre derinliğe kadar inebilen bir insansız sualtı aracının 2 askeri helikopterin yerini tespit ettiği belirtilirken, helikopter enkazını karaya çıkarma ihtimalinin değerlendirileceği ifade edildi.

8 kişi hayatını kaybetmişti

Her biri 4 SDF üyesi taşıyan SH-60K tipi 2 helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Torishima Adası açıklarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşmüştü. Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. SDF'den geçen ay yapılan açıklamada ise kayıp 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği kaydedilmişti. - TOKYO