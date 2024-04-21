Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikat sırasında düşmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Japonya'da meydana gelen helikopter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait her biri 4 mürettebatlı 2 askeri helikopter dün Pasifik Okyanusu'nda yapılan bir tatbikat sırasında düştü. SDF tarafından yapılan açıklamada, SH-60K tipi helikopterler ile sırasıyla yerel saatle 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği ve bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Kazanın ardından kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, SH-60K tipi helikopterlerin yer aldığı tüm eğitimlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Çarpışma şüphesi
Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, nedeni henüz bilinmeyen kazanın Torishima adasının yaklaşık 270 kilometre doğusundaki sularda meydana geldiğini söyleyerek, helikopterlerin birbiriyle çarpıştığının düşünüldüğünü aktardı. Helikopterlere ait 2 uçuş kayıt cihazının ve parçaların birbirine "son derece yakın noktalarda" bulunduğu bilgisini paylaşan Kihara, bakanlığın kayıp mürettebatı kurtarmak için tüm çabaları göstereceğini vurguladı.
Helikopter kazasında 10 kişi hayatını kaybetmişti
SDF'ye ait UH-60JA tipi bir askeri helikopter geçtiğimiz yıl Nisan ayında Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Miyako adasının kuzeyinde radardan kaybolmuş, helikopterin denize düştüğü açıklanmıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti. - TOKYO
Son Dakika › 3.Sayfa › Japonya'da Tatbikat Sırasında 2 Askeri Helikopter Düştü - Son Dakika
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