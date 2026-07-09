Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi

09.07.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Jardi, haziran ayında 12 başarılı operasyonla 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' unvanını kazandı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında görev yapan narkotik dedektör köpeği Jardi, haziran ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında "Ayın En Başarılı Görev Köpeği" seçildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda Jardi ile 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışması olmak üzere toplam 12 başarılı operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen başarıyla Jardi, bu yıl ocak, nisan ve haziran aylarında olmak üzere üçüncü kez "Ayın En Başarılı Görev Köpeği" unvanını kazandı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jardi ile onu başarıya taşıyan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik ederek, elde edilen başarının disiplin, güçlü bağ ve sahadaki kararlılığın eseri olduğunu ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Operasyon, 3. Sayfa, Narkotik, Osmaniye, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:41:59. #7.13#
SON DAKİKA: Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.