Jeju Air Kazasında Ön Rapor Açıklandı

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Güney Kore, 179 kişinin hayatına mal olan Jeju Air uçak kazasına dair ön kaza raporunu tamamladı. Raporda uçağın her iki motorunda da göçmen bir ördek türüne ait DNA örneklerine rastlandığı belirtilirken, kazanın kesin nedenine dair araştırmaların sürdüğü vurgulandı.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan Jeju Air uçak kazasının yankıları sürerken, Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu faciaya dair ön kaza raporunu tamamladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yanı sıra ABD, Fransa ve Tayland'a da gönderilen raporda incelemeler sırasında kuş çarpması ve lokalizör adlı iniş sistemindeki olası sorunlara odaklanıldığı belirtilerek, "Bu kapsamlı soruşturma faaliyetleri, kazanın kesin nedenini belirlemeyi amaçlamaktadır" denildi. Pilotlar tarafından bildirilen kuş çarpmasının kesin saatinin henüz doğrulanamadığı aktarılan raporda, "Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı. Uçağın her iki motorunda da kışın büyük sürüler halinde Güney Kore'ye uçan ve göçmen bir tür olan Baykal Ördeği DNA'sına rastlandığı belirtildi.

"Çarpma ve kısmi patlama meydana geldi"

Gövde üzerine inen uçağın duramayarak pist sonundaki duvara çarptığı hatırlatılan raporda, "Çarpmanın ardından yangın çıkmış ve kısmi bir patlama meydana gelmiş, her iki motor da duvar arkasındaki toprak yığınına gömülmüştür. Ön gövdenin parçaları duvardan 30 ila 200 metre uzağa dağılmıştır" denildi. Uçağın kara kutularının pilotlar acil durum ilan etmeden hemen önce neden veri kaydını durduğuna değinilmeyen raporda, kara kutuların kaydı durdurduğu sırada uçağın 152 metre yükseklikte ve 298 km/s hızla uçtuğu belirtildi.

179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotların kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı. - SEUL