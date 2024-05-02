Jeotermal sondaj çalışmalarında patlamalar yaşandı - Son Dakika
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Jeotermal sondaj çalışmalarında patlamalar yaşandı

Jeotermal sondaj çalışmalarında patlamalar yaşandı

Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, jeotermal sondaj çalışması bölgesindeki patlamalara ilişkin açıklama yaparak, sağlık tedbirlerinin elden bırakılmamasını ve ilgili alana yaklaşılmamasını rica etti.

02.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:15
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Jeotermal sondaj çalışması bölgesindeki patlamalara ilişkin açıklama yapan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, "İlgili makamlardan gerekli açıklama yapılıncaya kadarki döneme kadar sağlık tedbirlerinin elden bırakılmaması ve ilgili alana yaklaşılmamasını rica ederim" dedi.

İlki 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 civarında Sarayköy ilçesindeki Yeni Babadağ Caddesi üzerinde gerçekleşen sondaj çalışmalarındaki patlamalara ilişkin açıklama yapan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, vatandaşları uyardı. Konya, yaptığı açıklamada; "İlçemiz sınırları içerisinde, faaliyet gösteren özel firma tarafından, yeraltı sıcak su arama faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, yerin 1200 metre derinliğe inildiğinde Pazartesi günü gaz patlaması yaşanmış ve ilgili gaz sızıntısı halen devam etmektedir. Şirket yetkilileri ile yapılan sözlü görüşmede, çıkan gazın doğal gaz olmadığı karbondioksit gazı olduğu ancak incelemelerin devam ettiği, ilgili tüm birimlere bilgi verildiği gaz sızıntısının giderilmeye çalışıldığı yönünde tarafımıza bilgi verilmiştir. Cuma gününden bu yana ilgili şirket ile bilgi alışverişinde bulunulmakta ve çalışmalar takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın, gaz sızıntısı sebebiyle şirket yetkililerince çıkan gazın insan sağlığını tehdit etmediği ve tehlike arz etmediği belirtilmişse de ilgili makamlardan gerekli açıklama yapılıncaya kadarki döneme kadar sağlık tedbirlerinin elden bırakılmaması ve ilgili alana yaklaşılmamasını rica ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jeotermal sondaj çalışmalarında patlamalar yaşandı - Son Dakika

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