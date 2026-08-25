Jet-ski ile Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Jet-ski ile Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı

Jet-ski ile Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı
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Düzce'de 3 kişi boğulma tehlikesi geçirirken cankurtaran jet-ski ile müdahale ederek kurtardı.

ski ile müdahale ederek 3 kişiyi kurtardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Karaburun Plajı'nda denize giren 3 kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler, hemen plajdaki cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine jet-ski ile denize açılan cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiye müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 3 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık durumları iyi

Kıyıya çıkarılan kişilere plajda ilk müdahale yapıldı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, Karadeniz'de görülen rip akıntısı ve dalgalı deniz nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara, cankurtaran bulunan plajları tercih etmeleri, uyarı bayraklarını dikkate almaları ve kıyıdan fazla uzaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jet-ski ile Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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