JMA, Yonaguni açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami riski yok

Japonya'da merkez üssü Okinawa eyaletindeki Yonaguni Adası açıkları olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından deniz seviyesinde değişikliklerin yaşanabileceği, ancak tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Yonaguni Adası açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 14.00'te 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından deniz seviyesinde değişikliklerin yaşanabileceği, ancak tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi. Okinawa eyaletinin farklı kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.