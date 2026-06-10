Johannesburg'da Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Johannesburg'da Silahlı Saldırı: 12 Ölü

10.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gecekondu bölgesinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir gecekondu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin doğusundaki Cleveland'da bulunan Jumpers gecekondu bölgesinde silahlı şahıslar ateş açtı. Polisten yapılan açıklamada, 3'ü kadın olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırının ardından 10'dan fazla şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldığı aktarıldı. Şüphelilerin beyaz bir araçla olay yerine geldiği, araçtan inerek yerleşim yerine iki giriş noktasından girdiği ve birden fazla noktaya ateş açtıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip. Ülkede gecekondu bölgelerinde silahlı saldırılar oldukça yaygınken, bazılarının çete şiddeti ve kişisel anlaşmazlıklarla bağlantılı olduğu biliniyor. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Johannesburg, 3. Sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Johannesburg'da Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:06:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Johannesburg'da Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.