Johannesburg ve Cape Town yakınlarındaki iki saldırıda 27 kişi öldü, polis arıyor - Son Dakika
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Johannesburg ve Cape Town yakınlarındaki iki saldırıda 27 kişi öldü, polis arıyor

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Johannesburg ve Cape Town yakınlarında saatler arayla düzenlenen iki saldırıda 17 ve 10 kişi öldü. Olaylarda toplam 27 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı, polis sorumluları yakalamak için insan avı başlattı ancak gözaltı yok.

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Cape Town kentleri yakınlarında birkaç saat arayla düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda toplam 27 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Güney Afrika'da iki farklı adreste birkaç saat farkla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik yetkilileri, dün yerel saat ile 21.30 sıralarında bazı saldırganların Johannesburg kentine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Wedela kasabasındaki bir işletmeye uzun namlulu otomatik silahlarla saldırdığını, olay sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde ayrıca iki aracın ateşe verildiği belirtilirken, işletmenin tabelasında içeriye silah sokulmasının yasak olduğuna ilişkin bir uyarı yer alması da dikkat çekti. Olay yerine asker ve adli tıp uzmanları sevk edildi.

Bölge sakinleri olaya ilişkin açıklama yapmaktan çekinirken yerel basına konuşan bir kişi, bölgede yasa dışı madencilerin yaşadığını öne sürdü.

Cape Town kenti yakınlarındaki Lwandle bölgesinde ise bu gece 02.00 sıralarında yemek satışı yapılan bir tezgah yakınlarında başka bir saldırı meydana geldiği ve olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, saldırıların sorumlularının yakalanması için insan avı başlatırken henüz herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmedi.

Uzmanlar, altın madenlerinin bulunduğu bölgelerin silahlı suçlar açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekerken, Güney Afrika'da yasa dışı silah kullanımının ciddi bir sorun olduğunu ve ateşli silahların organize suç grupları ve çeteler tarafından diğer şiddet suçlarında sıklıkla kullanıldığını belirtiyor.

Kaynak: İHA
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