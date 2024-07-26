Kaçak göçmenleri kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaçak göçmenleri kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilen yabancı uyruklu şahısların bazılarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı ve bazılarının geçici koruma kimlik belgeleri olduğu belirlendi.

26.07.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçak göçmenleri kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı. Ekipler yaptıkları baskında 41 yabancı uyruklu şahısı ve 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.B., Z.A., Z.J. ve A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilen 41 yabancı uyruklu şahıstan 22'sinin kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı, 8'inin farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu, 11 şahsın ise Bursa iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Göçmen, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçak göçmenleri kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 23:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak göçmenleri kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement