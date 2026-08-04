Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kilis'in Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazı alanında çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis'te, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında yürütülen çalışmada kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos 2026 tarihinde Kilis merkez Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda bir şahsa ait arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 hilti ve eklentileri, 3 adet toplam 34 metre seyyar kablo, 2 çekiç, 3 kürek, 1 tırmık, 1 havalandırma fanı ve 10 metrelik havalandırma borusu, 2 adet 20 metrelik halat merdiven, 2 emniyet ipi, 1 el feneri, 6 toz ve partikül maskesi, 2 vantilatör, 2 spiral makinesi ile 1 el testeresi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatılırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar