Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı

16.06.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yürütülen soruşturmada, gümrük kaçakçılığıyla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yurtdışından getirilen ürünlerin sahte beyan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) değişiklikleriyle gümrük vergisinden kaçırıldığı, elektronik sigara ve tütün ürünlerinin ise gizli bölmelerle ülkeye sokulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Fatih C., Hasan C., Mustafa C., İlyas C., Ömer C., Ahmet Ebubekir C., Sinan K., Nurettin A., Hasan E. ve Mustafa G.'nin de bulunduğu şüphelilerin, organize şekilde kaçakçılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin yurtdışından konteyner, kargo, gemi ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla getirdikleri eşyaları, aldatıcı beyan ve işlemlerle gümrük vergilerinden kaçırarak ülkeyes oktukları tespit edildi. Ayrıca kozmetik ve oyuncak ürünlerinde TAREKS denetimlerini aşmak amacıyla GTİP numaralarında değişiklik yaptıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, "zula" olarak tabir edilen gizli bölmeler aracılığıyla elektronik sigara, tütün ve puro gibi ürünlerin de kaçak şekilde ülkeye sokulduğu belirlendi. H.C.'nin, "oyuncak yapışkanlı tuval" ürünlerini GTİP değişikliği yaparak "ahşap çerçeve" olarak beyan ettiği, bu yöntemle 57 bin 120 ürünün gümrük denetiminden kaçırılmaya çalışıldığı ve söz konusu ürünlere el konulduğu öğrenildi.

Bir çalışanın kimyasal maddeden ölümünün kalp krizi olarak gösterildiği iddiası

Ayrıca H.C.'ye ait fabrikada yabancı uyruklu bir çalışanın, üretimde kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan iş güvenliği eksiklikleri sonucu hayatını kaybettiği, olayın "kalp krizi" olarak gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Aynı adreste düzensiz göçmenlere barınma ve çalışma imkanı sağlandığı, yapılan aramalarda çok sayıda düzensiz göçmenin tespit edildiği kaydedildi. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:36:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.